Трое подростков обокрали магазин электронных сигарет на Будапештской

Росгвардейцы задержали с поличным подростков, которые украли товары из магазина электронных сигарет во Фрунзенском районе.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ночью 19 октября всем дежурным нарядам передали приметы молодых людей, проникших в торговую точку на Будапештской улице, разбив стекло входной двери. Злоумышленники похитили вейпы, электронные сигареты и табачную продукцию.

Во дворе дома на улице Олеко Дундича заметили юношей, схожих по приметам с разыскиваемыми правонарушителями. У одного из них при себе был рюкзак, наполненный похищенными устройствами для испарения курительных жидкостей и пачками сигарет. Троих несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти