Сегодня, 16:20
Трое подростков обокрали магазин электронных сигарет на Будапештской

Злоумышленники похитили вейпы, электронные сигареты и табачную продукцию.

Росгвардейцы задержали с поличным подростков, которые украли товары из магазина электронных сигарет во Фрунзенском районе. 

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ночью 19 октября всем дежурным нарядам передали приметы молодых людей, проникших в торговую точку на Будапештской улице, разбив стекло входной двери. Злоумышленники похитили вейпы, электронные сигареты и табачную продукцию. 

Во дворе дома на улице Олеко Дундича заметили юношей, схожих по приметам с разыскиваемыми правонарушителями. У одного из них при себе был рюкзак, наполненный похищенными устройствами для испарения курительных жидкостей и пачками сигарет. Троих несовершеннолетних доставили в отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе пьяный рецидивист обокрал почтовое отделение. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: будапештская улица, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

