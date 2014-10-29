Юноша украл велосипед на станции Старый Петергоф

Похищенный велосипед был будет возвращен владельцу. Следствие Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Кража".

В дежурную часть Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте обратился 29-летний житель Петродворцового района с заявлением о краже велосипеда. Он рассказал, что оставил велосипед пристегнутым тросовым замком к ограждению возле платформы № 2 железнодорожной станции Старый Петергоф, а когда вернулся, обнаружил его пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили молодого человека, причастного к краже. Им оказался 18-летний житель Ломоносова. Выяснилось, что злоумышленник заметил велосипед и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, сорвал крепление и присвоил транспортное средство. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Похищенный велосипед был будет возвращен владельцу. Следствие Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что у терапевта из Ломоносовского района угнали иномарку за 2 млн рублей.

Фото: Пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте