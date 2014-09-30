У терапевта из Ломоносовского района угнали иномарку за 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Во вторник, 16 июля, в полицию обратилась 28-летняя заведующая амбулаторией и врач-терапевт из деревни Келози. Она сообщила об угоне своего автомобиля Kia Cerato 2021 года выпуска. Автомобиль был припаркован у одного из домов. Как стало известно Piter.TV, белая иномарка была похищена около 03:50. Позже машину заметили на трассе в деревне Кипень.

Автомобиль оснащен штатной сигнализацией и спутниковой системой слежения. По данным этой системы, около 15:08 автомобиль находился в деревне Переволок Сланцевского района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сумма ущерба оценивается в 2,3 млн рублей. Полиция ведет поиски угонщиков.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала грабителей алкоголя из магазина на улице Маяковского.

Фото: Piter.TV