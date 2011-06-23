Полиция задержала грабителей алкоголя из магазина на улице Маяковского

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В субботу, 13 июля, из сетевого магазина, расположенного в доме 18 по улице Маяковского, неизвестные, применив насилие, неопасное для жизни, похитили алкогольную продукцию на общую сумму 2 341 рубль и скрылись с места происшествия. Об этом информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Через пять минут после сообщения о случившемся у дома 30 по улице Маяковского был задержан один из нападавших, 22-летний житель Фрунзенского района, а у дома 1 по Артиллерийской улице задержан его сообщник, 18-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Фигуранты задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что иностранку ограбил земляк в петербургском хостеле.

Фото: Piter.TV; ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти