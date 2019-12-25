Иностранку ограбил земляк в петербургском хостеле

Угрожая предметом, похожим на пистолет, он украл у нее 75 тыс. рублей, мобильный телефон и золотую цепочку. Общая сумма ущерба составила 105 тыс. рублей.

Гражданка одной из сопредельных республик обратилась в полицию после того, как ее ограбили в хостеле в Центральном районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, 39-летняя иностранка, приехавшая в Россию в гости, сообщила полиции, что вечером 14 июля в ее номер ворвался неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он украл у нее 75 тыс. рублей, мобильный телефон и золотую цепочку. Общая сумма ущерба составила 105 тыс. рублей.

В ходе расследования дела выяснилось, что пострадавшая нарушила правила въезда в Россию – в отношении нее был составлен административный протокол, а затем она была помещена в специальный приемник.

15 июля по горячим следам был задержан 25-летний земляк пострадавшей женщины, который приехал в Россию транзитом и не встал на миграционный учет в Петербурге. Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ).

Ранее мы сообщили о том, что тела мужчины и женщины с с простреленными головами нашли в квартире в Павловске.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)