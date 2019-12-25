В Шлиссельбурге двое мужчин обокрали квартиру на 73 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали двоих подозреваемых в квартирной краже в Шлиссельбурге, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 13 ноября поступила информация от жителя дома 12 по Малоневскому каналу о краже из квартиры. По словам потерпевшего, неизвестный, отжав стеклопакет балконной двери, проник в жилье на втором этаже и вынес оттуда имущество на 73 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

А вечером 28 ноября по подозрению в совершении этого преступления задержали 33-летнего местного жителя, на Советской улице в Кировске – его 40-летнего сообщника без определенного места жительства. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

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Фото: Piter.TV