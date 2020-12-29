Жительница Перми украла из сумки пассажирки Пулково 28 тысяч рублей

Злоумышленница вытащила наличные из сумки, которую оставила владелица, и уехала с ними на такси.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу в аэропорту Пулково. У пассажирки, которая следовала из Перми в Петербург, пропали 28 тысяч рублей из сумки, рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Потерпевшая рассказала, что сумку она оставила в комнате общего пользования Централизованного пассажирского терминала. Когда женщина вернулась, чтобы забрать ее, аксессуар был на месте, а деньги пропали.

В результате обысков удалось установить злоумышленницу. Ей оказалась 37-летняя безработная жительница Перми, которая ранее была судима за незаконный оборот наркотиков. Заметив, что за ней никто не наблюдает, женщина достала из сумки наличные, забрала себе и уехала из аэропорта на такси.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Пулково задержали грузчика, укравшего из вскрытой посылки коллекционные рождественские монеты.

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