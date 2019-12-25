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Неизвестный открыто похитил деньги из частного дома в поселке Юкки
Сегодня, 9:21
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nadezhda_sib

Неизвестный открыто похитил деньги из частного дома в поселке Юкки

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Мужчина перелез через забор и попал на чужой участок.

Злоумышленник украл из частного дома в поселке Юкки 58 тыс. рублей. Мужчина перелез через забор на участок, а затем брызнул газом в лицо помощницы по дому. Об это Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило днем 11-го марта. Дом располагается на Советской улице и принадлежит 66-летней женщине. Под угрозой применения физической силы неизвестный открыто похитил деньги. Мужчина был в черно-сером спортивном костюме, шапке с прорезью на голове, желтых перчатках. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Турку нашли два трупа и 6 пустых бутылок водки. 

Фото: Piter.TV

Теги: забор, разбой, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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