Неизвестный открыто похитил деньги из частного дома в поселке Юкки

Мужчина перелез через забор и попал на чужой участок.

Злоумышленник украл из частного дома в поселке Юкки 58 тыс. рублей. Мужчина перелез через забор на участок, а затем брызнул газом в лицо помощницы по дому. Об это Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило днем 11-го марта. Дом располагается на Советской улице и принадлежит 66-летней женщине. Под угрозой применения физической силы неизвестный открыто похитил деньги. Мужчина был в черно-сером спортивном костюме, шапке с прорезью на голове, желтых перчатках.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Турку нашли два трупа и 6 пустых бутылок водки.

Фото: Piter.TV