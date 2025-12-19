Житель Петербурга похитил золотой браслет у пассажирки поезда из Твери

Потерпевшая выронила его, когда заходила в вагон.

Транспортная полиция Петербурга раскрыла кражу золотого украшения в поезде из Москвы в Мурманск. Сумма причиненного ущерба составила 40 тыс. рублей.

По данным УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратилась 23-летняя уроженка Твери. Как сообщила девушка, у нее пропал браслет. Потерпевшая выронила его, когда заходила в вагон. Аксессуар забрал 38-летний житель Северной столицы.

Похищенное имущество изъято и скоро будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что женщину, похитившую телефон в гостях, будут судить в Петербурге. Общая сумма ущерба – свыше 20 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО