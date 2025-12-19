Женщину, похитившую телефон в гостях, будут судить в Петербурге

Общая сумма ущерба составила свыше 20 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменили п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 9 февраля в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что фигурантка, находясь в гостях в квартире дома по проспекту Просвещения, похитила мобильный телефон с прикроватной тумбочки. Сотовый женщина сдала в ломбард. Общая сумма ущерба составила свыше 20 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина похитил рюкзак жителя Петербурга на Московском вокзале. Молодой человек оставил имущество на скамейке, ожидая электричку, и отлучился.

Фото: Piter.TV