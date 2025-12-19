Мужчина похитил рюкзак жителя Петербурга на Московском вокзале

Молодой человек оставил имущество на скамейке, ожидая электричку, и отлучился.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу рюкзака на Московском вокзале. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, там были брендовые вещи 23-летнего местного жителя на общую сумму 30 тыс. рублей.

Установлено, что молодой человек оставил имущество на скамейке, ожидая электричку, и отлучился. В это время рюкзак заприметил и забрал 62-летний злоумышленник. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО