Рецидивист похитил 50 тыс. рублей у пожилого петербуржца

Полиция Невского района задержала подозреваемого в краже в отношении 81-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 3 февраля обратился пенсионер с улицы Крыленко, заявивший, что незнакомец похитил у него 50 тыс. рублей несколькими переводами через различные банкоматы. Днем 6 февраля на той же улице поймали 37-летнего рецидивиста. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что ранее судимый житель Ленобласти обокрал дом петербурженки. Мужчина взломал окно, проник внутрь и похитил электрический счетчик, миксер, походную грелку и продукты на 4,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV