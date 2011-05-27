  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое петербуржцев похитили телевизор из квартиры соседа на Среднеохтинском
Сегодня, 18:53
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двое петербуржцев похитили телевизор из квартиры соседа на Среднеохтинском

0 0

Один из злоумышленников ранее судим.

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти задержали проникших с целью кражи в квартиру соседа в Красногвардейском районе. Один из злоумышленников ранее судим. 

Ночью 22 октября в полицию обратился 43-летний житель "коммуналки" в доме на Среднеохтинском проспекте. Мужчина вернулся домой и обнаружил, что входная дверь взломана, а также пропал телевизор. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Опросив жильцов, росгвардейцы получили приметы похитителей, в них потерпевший узнал соседей. 

В парадной поймали двоих преступников в возрасте 32 и 33 лет. Их доставили в отдел. 

Ранее на Piter.TV: трое подростков обокрали магазин электронных сигарет на Будапештской. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, красногвардейский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии