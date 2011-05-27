Двое петербуржцев похитили телевизор из квартиры соседа на Среднеохтинском

Один из злоумышленников ранее судим.

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти задержали проникших с целью кражи в квартиру соседа в Красногвардейском районе. Один из злоумышленников ранее судим.

Ночью 22 октября в полицию обратился 43-летний житель "коммуналки" в доме на Среднеохтинском проспекте. Мужчина вернулся домой и обнаружил, что входная дверь взломана, а также пропал телевизор. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Опросив жильцов, росгвардейцы получили приметы похитителей, в них потерпевший узнал соседей.

В парадной поймали двоих преступников в возрасте 32 и 33 лет. Их доставили в отдел.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти