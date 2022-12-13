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В деревне Ганнибаловка из гаража украли гидроцикл, квадроцикл и снегоход стоимостью более 4 млн рублей
Сегодня, 9:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Ганнибаловка из гаража украли гидроцикл, квадроцикл и снегоход стоимостью более 4 млн рублей

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Похищенные вещи принадлежали отчиму заявителя, который сейчас находится в Архангельске.

Во Всеволожском районе Ленобласти из гаража похитили технику стоимостью более 4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам обратившегося мужчины, в период с 5 марта по 18 марта в деревне Ганнибаловка неизвестные, проникли на территорию дачного участка, где отжав штору металлической роллеты, проникли в гараж, откуда украли гидроцикл стоимостью 1,5 млн рублей; квадроцикл стоимостью 1 млн рублей; снегоход  стоимостью 1,5 млн рублей; прицеп стоимостью 100 тысяч рублей; лодочный мотор стоимостью 100 тысяч рублей.

Похищенные вещи принадлежали отчиму заявителя, который сейчас находится в Архангельске. Сумма похищенного составила 4 200 000 рублей.

Гараж оборудован сигнализацией, однако 14 марта с 11:21 до 12:00 был осуществлен вход в систему сигнализации, и в данный промежуток времени сигнализация была отключена. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в деревне Юкки из частного дома украли украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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