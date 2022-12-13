В деревне Ганнибаловка из гаража украли гидроцикл, квадроцикл и снегоход стоимостью более 4 млн рублей

Похищенные вещи принадлежали отчиму заявителя, который сейчас находится в Архангельске.

Во Всеволожском районе Ленобласти из гаража похитили технику стоимостью более 4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам обратившегося мужчины, в период с 5 марта по 18 марта в деревне Ганнибаловка неизвестные, проникли на территорию дачного участка, где отжав штору металлической роллеты, проникли в гараж, откуда украли гидроцикл стоимостью 1,5 млн рублей; квадроцикл стоимостью 1 млн рублей; снегоход стоимостью 1,5 млн рублей; прицеп стоимостью 100 тысяч рублей; лодочный мотор стоимостью 100 тысяч рублей.

Похищенные вещи принадлежали отчиму заявителя, который сейчас находится в Архангельске. Сумма похищенного составила 4 200 000 рублей.

Гараж оборудован сигнализацией, однако 14 марта с 11:21 до 12:00 был осуществлен вход в систему сигнализации, и в данный промежуток времени сигнализация была отключена. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в деревне Юкки из частного дома украли украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv