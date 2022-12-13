В деревне Юкки из частного дома украли украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Из дома директора ООО "Аэродром Путилово" вынесли ювелирные изделия стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 55-летнего мужчины, 13 марта в период с 11:20 до 21:10 неизвестный проник в его дом в деревне Юкки. Из дома пропали ювелирные изделия: четыре цепочки из желтого и белого металла, одиннадцать колец из желтого и белого металла, крестик из белого металла, кулон из желтого металла, серьги из белого металла, часы. Сумма материального ущерба составила 1 500 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в порту Усть-Луга украли металлоконструкции на общую сумму более 2 млн рублей.

Фото: pxhere.com