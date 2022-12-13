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В деревне Юкки из частного дома украли украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 10:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Юкки из частного дома украли украшения стоимостью 1,5 миллиона рублей

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Из дома директора ООО "Аэродром Путилово" вынесли ювелирные изделия стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 55-летнего мужчины, 13 марта в период с 11:20 до 21:10 неизвестный проник в его дом в деревне Юкки. Из дома пропали ювелирные изделия: четыре цепочки из желтого и белого металла, одиннадцать колец из желтого и белого металла, крестик из белого металла, кулон из желтого металла, серьги из белого металла, часы. Сумма материального ущерба составила 1 500 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в порту Усть-Луга украли металлоконструкции на общую сумму более 2 млн рублей.

Фото: pxhere.com

Теги: кража, украшения, юкки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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