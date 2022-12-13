В порту Усть-Луга украли металлоконструкции на общую сумму более 2 млн рублей

Также выяснилось, что во время совершения последней кражи один из злоумышленников был уволен с работы и разрешения на использование грузового манипулятора не имел, тем самым он неправомерно завладел автомобилем.

В порту Усть-Луга Ленобласти транспортными полицейскими раскрыто хищение металлоконструкций на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СПБ ЛО МВД России на водном транспорте.

По подозрению в хищении металла выявлены двое рабочих одной из строительных подрядных организаций. Установлено, что 40-летний и 59-летний жители Ленобласти в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года совершили несколько краж металлоконструкций.

Хищения совершались при помощи грузового автомобиля и крана-манипулятора. Злоумышленники вывезли металлоконструкции и сдали их в пункт приема металла, вырученные денежные средства использовали в собственных целях.Фигуранты совершили несколько краж металлоконструкций на общую сумму более 2 млн рублей.

Также выяснилось, что во время совершения последней кражи один из злоумышленников был уволен с работы и разрешения на использование грузового манипулятора не имел, тем самым он неправомерно завладел автомобилем.

В отношении злоумышленников возбуждено три уголовных дела по статье "Кража". В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Ранее на Московском вокзале у уснувшего пассажира украли планшет.

Фото: пресс-служба СПБ ЛО МВД России на водном транспорте