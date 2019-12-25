Петербуржец ответит в суде за кражу телефона за 15 тысяч рублей и удар по голове

Мужчина украл у потерявшего сознание потерпевшего телефон.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется по статье о разбое с похищением имущества и применением насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле обвиняемый на Кузнечном переулке напал на потерпевшего и избил. После этого он похитил сотовый телефон стоимостью свыше 15 тысяч рублей и с места преступления скрылся.

Потерпевший пояснил, что возвращался домой с работы. В какой-то момент он стал доставать мобильный телефон из куртки, чтобы прочитать сообщение, но почувствовал чужую руку в кармане. Потом его ударили по голове, он упал и потерял сознание. Очнувшись, мужчина обнаружил пропажу мобильника.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Полтавском проезде.

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