Обворовавших 90-летнего инвалида в Колпино отправили в колонию

Злоумышленницы неоднократно совершали кражи. Общий ущерб имуществу потерпевших превышает 500 тыс рублей.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор трем женщинам, которые неоднократно совершали кражи. Приоритетными целями злоумышленниц были пенсионеры и инвалиды, – рассказывают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В суде установили, что не позже 12 июля 2023 года одна из фигурантов уголовного дела вступила в сговор с двумя другими с целью кражи у пожилого жителя города Колпино. Через несколько дней злоумышленницы установили место жительства их жертвы и под предлогом проверки грамот для установления льгот проникли в квартиру пенсионера-инвалида, где и похитили 32 тыс рублей.

Также подсудимыми был совершен ряд аналогичных преступлений, где они, под предлогом осуществления ремонта, а также под предлогом прохождения медицинского обследования, незаконно проникли в квартиры потерпевших, откуда тайно похитили их имущество, чем причинили ущерб на суммы: 455 тыс рублей, 38 тыс рублей. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Двое из фигуранток получили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, другой назначили 3 года.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет житель Ленобласти, который приобрел 12 гранат на Гражданском проспекте.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга