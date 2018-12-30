Обворовавших 90-летнего инвалида в Колпино отправили в колонию

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор трем женщинам, которые неоднократно совершали кражи. Приоритетными целями злоумышленниц были пенсионеры и инвалиды, – рассказывают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
В суде установили, что не позже 12 июля 2023 года одна из фигурантов уголовного дела вступила в сговор с двумя другими с целью кражи у пожилого жителя города Колпино. Через несколько дней злоумышленницы установили место жительства их жертвы и под предлогом проверки грамот для установления льгот проникли в квартиру пенсионера-инвалида, где и похитили 32 тыс рублей.
Также подсудимыми был совершен ряд аналогичных преступлений, где они, под предлогом осуществления ремонта, а также под предлогом прохождения медицинского обследования, незаконно проникли в квартиры потерпевших, откуда тайно похитили их имущество, чем причинили ущерб на суммы: 455 тыс рублей, 38 тыс рублей.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Двое из фигуранток получили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, другой назначили 3 года.
Ранее стало известно, что перед судом предстанет житель Ленобласти, который приобрел 12 гранат на Гражданском проспекте.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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