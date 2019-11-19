В Петербурге огласили приговор бывшим сотрудникам Wildberries, укравшим товары на 5 млн рублей

Юрий Ильин обвинялся в краже на сумму почти 1,3 миллиона рублей, а Абдукарим Омаров – на сумму 3,3 миллиона рублей.

В Петербурге был вынесен приговор бывшим сотрудникам Wildberries, которые в декабре 2022 года украли товаров на сумму около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на объединённую пресс-службу городских судов.

Юрий Ильин обвинялся в краже на сумму почти 1,3 миллиона рублей, а Абдукарим Омаров – на сумму 3,3 миллиона рублей. Ильин работал в ООО "Вайлдберриз" в пункте выдачи заказов в Шушара, а Омаров был его соучастником. Они использовали специализированную программу для учета товаров и сбор информации о них, чтобы осуществить фиктивную отмену и возврат товаров на склад, с целью дальнейшего хищения.

Омаров, кроме использования ключей от складов Wildberries на Дачном и Ленинском проспектах, также признал свою вину.

Ильин получил 4,5 года (по совокупности с приговором Калининского районного суда от 19.11.2019 – 6 лет 1 месяц в ИК строгого режима). Омарову дали 5,5 лет (по совокупности с приговором Красносельского районного суда от 20.09.2023 – 6 лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на 2 года).