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В Петербурге будут судить мужчину, который похитил телефон у соседки
Сегодня, 16:56
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В Петербурге будут судить мужчину, который похитил телефон у соседки

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Сумму ущерба оценили в 10 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в декабре 2025 года фигурант, находясь на лестничной площадке в доме на Искровском проспекте, под предлогом звонка похитил у соседки мобильный телефон. Сумму ущерба оценили в 10 тыс. рублей. Потерпевшая пояснила, что встретила знакомого в подъезде. Поздоровавшись, злоумышленник попросил смартфон, чтобы позвонить, а потом похитил его и скрылся. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: обокравший гостя бара на Невском проспекте на 1 млн рублей отправлен в колонию. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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