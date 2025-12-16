В Петербурге будут судить мужчину, который похитил телефон у соседки

Сумму ущерба оценили в 10 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в декабре 2025 года фигурант, находясь на лестничной площадке в доме на Искровском проспекте, под предлогом звонка похитил у соседки мобильный телефон. Сумму ущерба оценили в 10 тыс. рублей. Потерпевшая пояснила, что встретила знакомого в подъезде. Поздоровавшись, злоумышленник попросил смартфон, чтобы позвонить, а потом похитил его и скрылся.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: обокравший гостя бара на Невском проспекте на 1 млн рублей отправлен в колонию. Денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Фото: Piter.TV