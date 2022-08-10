Видео: посетитель пирожковой на севере Петербурга унес с собой чужой телефон

Неизвестный мужчина решил прихватить с собой чужой телефон во время посещения пирожковой около "Удельной". Его действия попали на видео.
Как узнал Piter.tv, мужчина зашел в заведение поздним вечером 9 августа. Он увидел, что на стойке без присмотра лежит мобильное устройство. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, гражданин решил забрать телефон с собой и покинул заведение.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что пенсионер после замечания выстрелил в дверь соседа на улице Жукова.
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Видео: Piter.tv
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