  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:53
144
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: посетитель пирожковой на севере Петербурга унес с собой чужой телефон

0 0

Пока не известно, обратился ли владелец в полицию.

Неизвестный мужчина решил прихватить с собой чужой телефон во время посещения пирожковой около "Удельной". Его действия попали на видео.

Как узнал Piter.tv, мужчина зашел в заведение поздним вечером 9 августа. Он увидел, что на стойке без присмотра лежит мобильное устройство. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, гражданин решил забрать телефон с собой и покинул заведение.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пенсионер после замечания выстрелил в дверь соседа на улице Жукова. 

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram. 

Видео: Piter.tv

Теги: заведение, кража, телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии