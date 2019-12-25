Пенсионер после замечания выстрелил в дверь соседа на улице Жукова

Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в дверь соседа из-за замечания. Об этом стало известно Piter.tv.
На улице Жукова вечером 9 августа был задержан 64-летний пенсионер. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с соседом (тот сделал замечание о езде на лифте по этажам), выстрелил из предмета похожего на пистолет во входную дверь квартиры мужчины.
Изъято: пистолет, одна гильза, четыре патрона, магазин, одежда, следы рук. Оружие на имя пенсионера не зарегистрировано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее правоохранители задержали пару грабителей, которые напали на пенсионера в Сосновом Бору.
Фото: Piter.tv
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