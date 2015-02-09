Парочку грабителей, напавших на пенсионера в Сосновому Бору, задержали

Оба грабителя безработные. Сейчас они находятся в изоляторе.

Накануне, 8 августа, сотрудникам полиции удалось задержать 31-летнего жителя Соснового Бора и его 25-летнего подругу. Их подозревают в разбойном нападении на пенсионера в лесополосе у городского пляжа.

На 66-летнего жителя Соснового Бора напали около трех часов дня в лесу. Преступник избил пострадавшего руками, а затем нанес несколько ножевых ранений по груди, руки и колену. Нападавший был с возлюбленной, они украли смартфон стоимостью 8 тысяч рублей и туристический складной нож, а затем скрылись с места происшествия. Сумма ущерба составила 8 500 рублей.

Пенсионер обратился в больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые оказались безработными, а в день нападения у 25-летней грабительницы был юбилей. Парочку поместили в изолятор. Ведется следствие.

Фото: Piter.tv