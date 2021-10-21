В Сосновом Бору пара напала на пенсионера с ножом и украла телефон

Пострадавшего госпитализировали в больницу с резаными ранами и сотрясением.

Недалеко от городского пляжа в Сосновом Бору неизвестные мужчина и женщина напали на пенсионера и обокрали его. Об этом сообщил 47сhannel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В субботу вечером 67-летний мужчина шел по лесу, когда на него напал неизвестный с ножом и нанес удары в область лица и груди. С нападавшим была спутница. Разбойники отобрали у потерпевшего телефон и складной туристический нож.

Пенсионера госпитализировали в больницу с резаными ранами лица, груди и сотрясением. Подробности выясняет полиция.

Фото: Piter.tv