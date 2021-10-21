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В Сосновом Бору пара напала на пенсионера с ножом и украла телефон
Сегодня, 20:37
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Сосновом Бору пара напала на пенсионера с ножом и украла телефон

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с резаными ранами и сотрясением.

Недалеко от городского пляжа в Сосновом Бору неизвестные мужчина и женщина напали на пенсионера и обокрали его. Об этом сообщил 47сhannel со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В субботу вечером 67-летний мужчина шел по лесу, когда на него напал неизвестный с ножом и нанес удары в область лица и груди. С нападавшим была спутница. Разбойники отобрали у потерпевшего телефон и складной туристический нож.

Пенсионера госпитализировали в больницу с резаными ранами лица, груди и сотрясением. Подробности выясняет полиция.

Фото: Piter.tv

Теги: кража телефона, нападение на пенсионера, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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