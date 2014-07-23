Петербургские подростки похищали средства родственников детей, игравших в онлайн-игру

Аферисты размещали в чатах объявления о продаже игровой валюты.

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в краже денежных средств с банковских счетов. Дети потерпевших играли в онлайн-игру, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно, сообщники действовали по указанию украинских кураторов, в схему вовлекли подростков. Аферисты размещали в чатах объявления о продаже игровой валюты. Войдя в доверие к несовершеннолетним, они предлагали продолжить общение в мессенджере, а затем убеждали для покупки воспользоваться счетами родителей или других близких. По словам злоумышленников, на устройства необходимо было установить специальное программное обеспечение, оно и позволяло получить доступ к данным. В дальнейшем деньги передавались третьим лицам.

Сумма материального ущерба составила не менее 15 млн рублей, возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Установлена причастность задержанных к 15 эпизодам противоправной деятельности.

