  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:59
75
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские подростки похищали средства родственников детей, игравших в онлайн-игру

0 0

Аферисты размещали в чатах объявления о продаже игровой валюты.

Полиция Петербурга задержала подозреваемых в краже денежных средств с банковских счетов. Дети потерпевших играли в онлайн-игру, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Предварительно, сообщники действовали по указанию украинских кураторов, в схему вовлекли подростков. Аферисты размещали в чатах объявления о продаже игровой валюты. Войдя в доверие к несовершеннолетним, они предлагали продолжить общение в мессенджере, а затем убеждали для покупки воспользоваться счетами родителей или других близких. По словам злоумышленников, на устройства необходимо было установить специальное программное обеспечение, оно и позволяло получить доступ к данным. В дальнейшем деньги передавались третьим лицам. 

Сумма материального ущерба составила не менее 15 млн рублей, возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Установлена причастность задержанных к 15 эпизодам противоправной деятельности. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осудили мошенницу, скрывавшуюся 5 лет после аферы с квартирой. 

Видео: Telegram / Ирина Волк 

Теги: кража, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии