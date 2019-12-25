В Петербурге осудили мошенницу, скрывавшуюся пять лет после аферы с квартирой

Жительнице Петербурга дали условный срок за попытку отнять жилье у пенсионерки.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор женщине, которая вместе с подельниками пыталась завладеть квартирой пенсионерки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Следствие установило, что в 2018 году группа злоумышленников выбрала в качестве жертвы пожилую женщину, проживавшую одна в квартире стоимостью около 4 млн руб. Мошенники вошли в доверие к пенсионерке, а затем под видом оформления документов на подаренную собаку подсунули ей договор купли-продажи жилья. В бумагах значилась сумма 3,5 млн руб., однако фактически деньги владелице квартиры не выплатили.

Пенсионерка вовремя заметила обман и наложила запрет на регистрационные действия. Подельников женщины судили в 2020 году, а сама она скрывалась от правоохранительных органов почти пять лет.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Фото: Piter.TV