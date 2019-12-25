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В Петербурге осудили гендиректора компании, которая проводила реконструкцию БДТ
Сегодня, 16:00
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В Петербурге осудили гендиректора компании, которая проводила реконструкцию БДТ

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Около 2 млн рублей были похищены.

Суд вынес приговор в отношении генерального директора ЗАО "Театрально-декорационные мастерские". Его признали виновным в хищении средств, которые были выделены на реконструкцию БДТ им. Товстоногова. Об этом 14 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что в 2012-2016 годах Александр Шимберг подписал и предоставил заказчику документацию, в которой были недостоверные сведения. Они касались перевооружения технологического театрального оборудования. В документах говорилось, что работы якобы выполнены, однако это было не так.

Фирма получила 2 млн рублей, которые были похищены.

Шимбергу назначили 4 года лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. 

Ранее экс-глава "БалтСтроя" получил условный срок за хищения денег при реставрации БДТ. 

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, реконструкция бдт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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