На Московском вокзале мужчина забрал деньги девушки, забытые в банкомате

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу средств на Московском вокзале. Потерпевшей оказалась 22-летняя местная жительница, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

По словам девушки, у нее пропали деньги, которые она внесла в банкомат. Ущерб составил 20 тыс. рублей. Было установлено, что горожанка покинула здание, не дождавшись завершения операции, и оставила сумму в купюроприемнике.

Денежные средства забрал себе 22-летний уроженец Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

