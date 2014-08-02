  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском вокзале мужчина забрал деньги девушки, забытые в банкомате
Сегодня, 12:44
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Московском вокзале мужчина забрал деньги девушки, забытые в банкомате

0 0

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу средств на Московском вокзале. Потерпевшей оказалась 22-летняя местная жительница, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

По словам девушки, у нее пропали деньги, которые она внесла в банкомат. Ущерб составил 20 тыс. рублей. Было установлено, что горожанка покинула здание, не дождавшись завершения операции, и оставила сумму в купюроприемнике. 

Денежные средства забрал себе 22-летний уроженец Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист из Махачкалы ограбил квартиру в Парголовском переулке на 14 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, московский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии