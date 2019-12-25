Со склада в Петербурге украли 11 смартфонов и 2 менструальные чаши

Сумма ущерба оценивается почти в 700 тысяч рублей.

Полиция Невского района проверяет информацию о краже смартфонов и менструальных чаш со склада интернет-магазина Ozon. Об этом Piter.TV стало известно от источника.

В полицию обратился 31-летний менеджер склада Ozon, расположенного в логопарке на проспекте Обуховской Обороны. Он рассказал, что неизвестные повредили металлическую сетку, которая ограждала стеллаж, и похитили восемь iPhone, три смартфона Xiaomi, а также две менструальные чаши.

Сумма ущерба оценивается почти в 700 тысяч рублей.

Ранее из квартиры на Победы неизвестные вынесли сейф с деньгами и оружием.

Фото: Piter.tv