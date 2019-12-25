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Со склада в Петербурге украли 11 смартфонов и 2 менструальные чаши
Сегодня, 11:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Со склада в Петербурге украли 11 смартфонов и 2 менструальные чаши

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Сумма ущерба оценивается почти в 700 тысяч рублей.

Полиция Невского района проверяет информацию о краже смартфонов и менструальных чаш со склада интернет-магазина Ozon. Об этом Piter.TV стало известно от источника.

В полицию обратился 31-летний менеджер склада Ozon, расположенного в логопарке на проспекте Обуховской Обороны. Он рассказал, что неизвестные повредили металлическую сетку, которая ограждала стеллаж, и похитили восемь iPhone, три смартфона Xiaomi, а также две менструальные чаши.

Сумма ущерба оценивается почти в 700 тысяч рублей.

Ранее из квартиры на Победы неизвестные вынесли сейф с деньгами и оружием.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, озон, смартфоны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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