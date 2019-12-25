Из квартиры на Будапештской вынесли ювелирные украшения и зубной протез

Сумма ущерба составила 72 500 рублей.

Полиция Фрунзенского района расследует кражу из квартиры гендиректора фирмы. Среди похищенного – семейные реликвии и зубной протез. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 8 сентября, в 19:26 в полицию обратилась 56-летняя гендиректор фирмы. Она рассказала, что в период с 5 по 6 сентября в её квартире на Будапештской улице на 1 этаже повредили стеклопакет окна.

Из квартиры вынесли часы из желтого металла, ювелирные изделия, семейную реликвию (досталась от бабушки) и зубной мост со вставками из жёлтого металла и брендовые часы. Сумма ущерба 72 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст.158 УК РФ (кража). Полицией приняты меры по раскрытию данного преступления.

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Фото:Piter.TV