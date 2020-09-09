Полиция Петербурга раскрыла кражу медоборудования из машины скорой помощи

Из машины украли: аппарат ингаляционного наркоза, аппарат проверки искусственной вентиляции легких, кислородный редуктор ингалятор и электрокардиограф. Общий ущерб составил около 240 тысяч рублей.

Задержаны двое молодых людей, причастных к хищению нескольких медицинских приборов из кареты скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от представителя одной из районных поликлиник. Он рассказал, что в ночь на 15 июня 2020 года в период с 03:50 до 04:10 из автомобиля скорой медицинской помощи марки было совершено хищение медицинского оборудования. Машина была припаркована на территории станции на Рижском проспекте, в момент пропажи в автомобиле никого не было, задние двери были приоткрыты.

Из машины украли: аппарат ингаляционного наркоза, аппарат проверки искусственной вентиляции легких, кислородный редуктор ингалятор и электрокардиограф. Общий ущерб составил около 240 тысяч рублей.

По подозрению задержаны двое мужчин, обоим по 32 года. Один из них в 2009 году был судим за кражу. Полиция установила, что непосредственно к хищению причастен один из приятелей – несудимый петербуржец. Он написал явку с повинной. Все похищенное изъято.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кража в салоне связи на проспекте Испытателей попала на видео.

Видео: МВД