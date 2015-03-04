На Московском вокзале у жителя Оренбурга украли ноутбук и рюкзак с вещами

Сумма ущерба составила более 56 тысяч рублей.

В Петербурге раскрыли кражу рюкзака пассажира на территории Московского вокзала. Сумма причинённого ущерба потерпевшему из Оренбурга составила более 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции с заявлением обратился житель Оренбурга с сообщением о пропаже портфеля с ноутбуком, а также рюкзака, в котором находились личные вещи, мобильный телефон и внешний аккумулятор. Как пояснил потерпевший, они были похищены на территории Московского вокзала.

Пассажир оставил личные вещи на встроенном пандусе около досмотрового павильона, а сам отправился покупать билет. В это время мимо проходил мужчина, который заметил оставленное без присмотра имущество. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он присвоил себе чужие вещи и покинул вокзал.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенное имущество 46-летнего подозреваемого дома. Мужчина планировал использовать украденные вещи для личных нужд. Сумма ущерба составила более 56 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Ранее полицейские задержали гадалку из Горелово, которая украла у пенсионерки 80 тысяч рублей.

Фото и видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте