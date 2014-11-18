В Петербурге задержали женщину, обвиняемую в краже бультерьера в Сочи

45-летняя женщина должна была находиться под подпиской о невыезде.

Оперативниками Петербурга задержана женщина, разыскиваемая за кражу породистой собаки в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздно вечером 15 сентября оперативниками уголовного розыска у дома 25 по Благодатной улице в Петербурге была задержана находящаяся в федеральном розыске 45-летняя женщина, обвиняемая в краже на территории Краснодарского края, которая должна находиться под подпиской о невыезде.

В Сочи 12 мая подозреваемая похитила собаку породы бультерьер, стоимостью 123 тысячи рублей, у местной жительницы, и с ней покинула регион.

Инициатору розыска передана данная информация.

Фото: unsplash (M Z)