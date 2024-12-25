Охрана бара на Рубинштейна выдворила на улицу девушку, у которой украли пальто

Потерявшие пальто сотрудники заведения оставили девушку на морозе в одном платье.

Петербурженка в компании подруги отправилась праздновать Новый год в бар на улице Рубинштейна. Спустя ночь в заведении, под утро, девушки обнаружили, что пальто одной из них пропало из гардеробной. Сотрудники бара навстречу потерпевшей не пошли и выдворили ее на улицу, – сообщает издание 78.ru.

В баре предполагали, что ее пальто могли надеть по ошибке, однако в просьбе показать записи камер видеонаблюдения отказали. При этом работники заведения посылали в адрес женщины упреки, говоря, что та создает слишком много шума из-за вещи не дороже 25 тыс руб.

В ответ на такое поведение потерпевшая вызвала полицию, но правоохранителей дождаться не удалось. К 9 часам утра подруг выгнали из бара, предварительно вступив с одной из них в драку. Только синяками девушка не отделалась: когда она уже оказалась на улице, вышедший на крыльцо охранник распылил на нее "перцовку".

Помочь пострадавшей вызвались прохожие, которые вызвали женщине скорую и дали ей куртку. Позже обе девушки пошли в полицию, чтобы написать заявление.

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Фото: Piter.TV