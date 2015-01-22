Петербуржец украл забытый в электричке ноутбук

Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники петербургской транспортной полиции раскрыли кражу в пригородной электричке. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В полицию обратился пассажир, который оставил свои личные вещи в вагоне электрички сообщением Мшинская – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал).

Было установлено, что злоумышленник заметил на пассажирском сидении забытый кем-то ноутбук. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, присвоил портативный компьютер стоимостью 60 тысяч рублей себе.

Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Ранее нетрезвый посетитель украл флешку из ноутбука в ресторане на Кораблестроителей.

Фото: Piter.tv