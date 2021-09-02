Мужчина разбил окна в ювелирном магазине на Петроградской

Из магазина неизвестный вышел с пакетом.

Неизвестный мужчина разбил окна в ювелирном магазине около метро "Петроградская". Действия злоумышленника попали на видео.

По информации Piter.TV, инцидент произошел ночью 1-го сентября. Администратор магазина обратился в полицию. На месте правоохранители обнаружили разбитое стекло витрины и беспорядок. Сумма похищенного устанавливается.

Злоумышленнику на вид 35-40 лет, был одет в синюю куртку с черной кепкой, рубашку в бело-красную клетку, зеленые кроссовки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что домушник вынес из квартиры на Непокоренных драгоценности, вилки и зубы.

Видео: Piter.TV