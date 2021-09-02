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Мужчина разбил окна в ювелирном магазине на Петроградской

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Из магазина неизвестный вышел с пакетом.

Неизвестный мужчина разбил окна в ювелирном магазине около метро "Петроградская". Действия злоумышленника попали на видео.

По информации Piter.TV, инцидент произошел ночью 1-го сентября. Администратор магазина обратился в полицию. На месте правоохранители обнаружили разбитое стекло витрины и беспорядок. Сумма похищенного устанавливается. 

Злоумышленнику на вид 35-40 лет, был одет в синюю куртку с черной кепкой, рубашку в бело-красную клетку, зеленые кроссовки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что домушник вынес из квартиры на Непокоренных драгоценности, вилки и зубы. 

Видео: Piter.TV

Теги: кража, разбитые окна, ювелирный магазин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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