С дачного участка в Выборге украли забор, ворота и металлическую лестницу

Материальный ущерб составил 44 000 рублей.

В одном из СНТ Выборга неизвестные украли забор, ворота и прочие металлические предметы. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионер рассказал, что в период с ноября 2021 по 20 января 2022 года неизвестные с участка СНТ "Черемушки" похитили около 25 метров металлического забора, калитку металлическую, въездные ворота, три чугунные ванны, чугунный настил для плиты, металлический навесной карниз, чугунную дверцу от печки, стальной бак, металлическую лестницу.

Материальный ущерб составил 44 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жителя Всеволожска задержали по подозрению в хищении мусорных контейнеров.

Фото: Piter.tv