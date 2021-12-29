Жителя Всеволожска задержали по подозрению в хищении мусорных контейнеров

Полиция обнаружила в одном месте 150 контейнеров, в том числе с инвентарными номерами.

Полиция задержала подозреваемого в краже мусорного контейнера. Он пропал с Индустриального проспекта, 35/3 19 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого вычислили на следующий же день. Он находился в микрорайоне Мельничный ручей во Всеволожском районе. Мужчина находился за рулем грузовика "Скания". По указанию компании, которая занимается сбором мусора, он погрузил контейнер для перевозки в другое место.

Полицейские последователи за водителем. Он транспортировал мусорные контейнеры к дому №3 на Пушкинском переулке во Всеволожском районе. Там обнаружили 150 контейнеров, у 8 из которых были инвентарные номера. Их якобы передали под ответственное хранение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV писал о том, что петербуржцы смогут вернуть деньги за несвоевременный вывоз мусора.

Фото: Piter.TV