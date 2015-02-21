Интерес злоумышленников к чугунным люкам отбивают установкой полимерных аналогов

Люки полимер-песчаного типа уже не так интересуют злоумышленников.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" установила тысячу люков полимер-песчаного типа вместо чугунных, чтобы предотвратить хищение крышек. Об этом 25-го августа рассказала пресс-служба предприятия.

За первое полугодие 2021-го года было похищено 29 крышек колодцев. Это создает угрозу безопасности пешеходов и автомобилистов. По каждому случаю полиция проводит расследование.

За состоянием колодцев следят специалисты "Теплосети". Они проверяют плотность прилегания крышек.

Если бы обнаружили открытый люк или стали свидетелем его кражи, вы можете обратиться по телефону горячей линии АО "Теплосеть Санкт-Петербурга": 688-46-46, а также телефонам 004 или 112.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "ТЭК СПб" удалось убрать детскую площадку на севере Петербурга из охранной зоны.

Фото: пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга"