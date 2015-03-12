Рецидивистка, попытавшаяся ограбить гипермаркет на Таллинском шоссе, отправлена в колонию

Злоумышленницу остановил охранник, стоявший неподалеку от выхода.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивистки, которой вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 26 августа.

Суд установил, что в июле женщина находилась в гипермаркете на Таллинском шоссе. Она пыталась открыто похитить оттуда кроссовки, надев их на себя. Однако злоумышленницу остановил охранник, стоявший неподалеку от выхода.

Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии-поселении.

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Фото: Piter.TV