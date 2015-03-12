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Рецидивистка, попытавшаяся ограбить гипермаркет на Таллинском шоссе, отправлена в колонию
Сегодня, 10:57
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Рецидивистка, попытавшаяся ограбить гипермаркет на Таллинском шоссе, отправлена в колонию

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Злоумышленницу остановил охранник, стоявший неподалеку от выхода.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивистки, которой вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 26 августа. 

Суд установил, что в июле женщина находилась в гипермаркете на Таллинском шоссе. Она пыталась открыто похитить оттуда кроссовки, надев их на себя. Однако злоумышленницу остановил охранник, стоявший неподалеку от выхода. 

Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии-поселении. 

Ранее на Piter.TV: поездка в такси обошлась жителю Петербурга в 60 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на грабеж, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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