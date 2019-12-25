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Безработный петербуржец подозревается в краже 55 банок с консервами
Сегодня, 15:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Безработный петербуржец подозревается в краже 55 банок с консервами

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Он пытался украсть тушенку, сгущенку и рыбные консервы.

В Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже 55 банок с консервами. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны.

В гипермаркете на проспекте Ветеранов персонал магазина заметил посетителя, который наполнил свою корзину консервами (55 банок с тушенкой, сгущенкой и рыбными продуктами), а затем без оплаты пронес эти товары мимо кассы. Работники гипермаркета сразу же воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

Через две минуты к объекту прибыли сотрудники Росгвардии и задержали подозреваемого, совершившего кражу товаров общей стоимостью 4600 рублей. Похищенное было изъято.

Ранее росгвардеец поймал вора в Волхове в свой выходной.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: гипермаркет, консервы, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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