Росгвардеец поймал вора в Волхове в свой выходной

Во время своего выходного росгвардеец задержал вора, который попытался ограбить один из магазинов Волхова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Злоумышленник хотел пронести корзину с товаром на 1200 рублей мимо кассы, однако сотрудник вневедомственной охраны заметил воровство и вызвал подмогу.
Задержанным оказался уже судимый ранее мужчина. Он был передан сотрудникам полиции.
Ранее мы сообщили о том, что в бананах нашли 50 кг наркотиков на овощебазе Петербурга.
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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