Росгвардеец поймал вора в Волхове в свой выходной

Ранее судимый мужчина попытался вынести из магазина товар на 1200 рублей, но был задержан.

Во время своего выходного росгвардеец задержал вора, который попытался ограбить один из магазинов Волхова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник хотел пронести корзину с товаром на 1200 рублей мимо кассы, однако сотрудник вневедомственной охраны заметил воровство и вызвал подмогу.

Задержанным оказался уже судимый ранее мужчина. Он был передан сотрудникам полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в бананах нашли 50 кг наркотиков на овощебазе Петербурга.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО