В бананах нашли 50 кг наркотиков на овощебазе Петербурга

Оперативники вскрыли контейнер с фруктами 1 сентября.

На Софийской овощебазе транспортная полиция нашла 50 кг наркотиков. Партию перевозили в контейнере с бананами, пишет 47 news.

Оперативники вскрыли контейнер с фруктами 1 сентября. В одной из полостей были 50кг брикетов с белым порошком. Стоимость оценивается в полмиллиарда рублей. Фура с контейнером шла от Морского рыбного порта. Операцию назвали "Эквадорский ветер". За доставленным на овощебазу грузом наблюдали, ждали наркоторговцев, но так и не дождались. Вскрыли контейнер, порошок изъяли.

Бананы разгружали на площадке ООО "Агропарк Нарт", которое сдаёт на Софийской овощебазе площади в аренду. В компании заявили, что выясняют о каком именно юрлице идет речь. Полиция предполагает, что транзитный и арендатор не знали о содержимом.

Фото: phxere

