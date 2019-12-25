Петербуржец получил условный срок за кражу кинотехники со съемок сериала "Настоящий Настоятель"

В ходе следствия мужчина вернул все оборудование.

Петербуржец осужден за хищение кинооборудования, которое использовалось при съемках третьего сезона сериала "Настоящий Настоятель". Об этом рассказали в прокуратура Выборгского района Петербурга.

В суде установлено, что в период с 1 по 9 декабря 2024 года подсудимый похитил кинооборудование, размещенное возле одной из парадных дома 37, корп. 4 по Лесному проспекту. Техника использовалась при съемках третьего сезона сериала "Настоящий Настоятель". Сумма ущерба составила 395 тысяч рублей.

Подсудимый отнес комплект техники домой, после чего разместил объявление о продаже, указав общую стоимость микрофонной удочки, микрофона, ветрозащиты и передатчика в 30 тысяч рублей.

Через неделю с петербуржцем связался владелец оборудования и попросил его вернуть. Подсудимый удалил объявление, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов 16 декабря 2024 года. В ходе следствия мужчина вернул все оборудование.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Недавно был задержан петербуржец, подозреваемый в списании 75 тысяч рублей с карты тещи.

Фото: Piter.tv