Сан-Франциско: Опубликовано видео кражи картины Сальвадора Дали "Горящий жираф""

На кражу картины у вора ушло всего 32 секунды.

В Сан-Франциско из художественной галереи украли гравюру Сальвадора Дали "Горящий жираф".

Американские СМИ сообщают о краже работы Сальвадора Дали. Молодой мужчина в синей куртке зашел в картинную галерею Dennis Rae Fine Art, снял беспрепятственно гравюру "Горящий жираф" размером 50-60 см и вышел с ней на улицу. На все у вора ушло 32 секунды. Стоимость работы знаменитого художника оценивается в 20 тысяч долларов.

Дирекция картинной галереи, откуда была украдена работа Сальвадора Дали считает, что у вора был сообщник, который отвлек смотрителя галереи.

Видео и фото: abc7news