Два работника хлебозавода на Стачек пытались украсть канистры с маслом

На место происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителей.

Вечером в четверг, 19 февраля, сотрудники вневедомственной охраны Кировского района Петербурга задержали двоих работников хлебозавода на проспекте Стачек, которые пытались незаконно вывезти с предприятия канистры с маслом.

Как сообщила пресс-служба петербургского отделения вневедомственной охраны, работники завода, занимающие должности старших контролеров, в конце рабочего дня предприняли попытку вынести с территории предприятия пять пятилитровых канистр с растительным маслом. Их действия были замечены коллегами на пропускном пункте, которые немедленно нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителей. Задержанными оказались мужчины в возрасте 54-ех и 65-ти лет. Их доставили в местный отдел полиции, а похищенное имущество было изъято.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте водитель угрожал мужчине травматом из-за перепалки на дороге.

Фото: Росгвардия Петербурга