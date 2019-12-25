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Два работника хлебозавода на Стачек пытались украсть канистры с маслом
Сегодня, 16:23
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Два работника хлебозавода на Стачек пытались украсть канистры с маслом

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На место происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителей.

Вечером в четверг, 19 февраля, сотрудники вневедомственной охраны Кировского района Петербурга задержали двоих работников хлебозавода на проспекте Стачек, которые пытались незаконно вывезти с предприятия канистры с маслом.

Как сообщила пресс-служба петербургского отделения вневедомственной охраны, работники завода, занимающие должности старших контролеров, в конце рабочего дня предприняли попытку вынести с территории предприятия пять пятилитровых канистр с растительным маслом. Их действия были замечены коллегами на пропускном пункте, которые немедленно нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии, который задержал нарушителей. Задержанными оказались мужчины в возрасте 54-ех и 65-ти лет. Их доставили в местный отдел полиции, а похищенное имущество было изъято.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте водитель угрожал мужчине травматом из-за перепалки на дороге.

Фото:  Росгвардия Петербурга

Теги: росгвардия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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