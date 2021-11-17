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В порту Усть-Луга попытались украсть кабель стоимостью более 34 тысяч рублей
Сегодня, 16:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В порту Усть-Луга попытались украсть кабель стоимостью более 34 тысяч рублей

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Подозреваемыми оказались трое электромонтажников: двое 30-летних жителей Кингисеппа и 29-летний житель Соснового Бора.

В порту Усть-Луга Ленинградской области раскрыто хищение медного кабеля на сумму более 34 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

В транспортную полицию поступило сообщение от представителя строительной компании в порту Усть-Луга о хищение медного силового кабеля. Подозреваемыми оказались трое электромонтажников: двое 30-летних жителей Кингисеппа и 29-летний житель Соснового Бора. Они с помощью кабелереза и ножовки срезали медный кабель с катушки барабана. Они были задержаны в момент совершения противоправного деяния.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Ранее на железнодорожной станции "Рыбацкое" двое силой отобрали у мужчины сумку.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте

Теги: кабель, порт усть-луга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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