Из магазина на Народной вынесли детское питание стоимостью почти 30 тысяч рублей

Подозреваемые попали на камеры наблюдения, их разыскивает полиция.

Из магазина товаров для детей на Народной улице трое мужчин вынесли товар почти на 30 тысяч рублей. Подозреваемые попали на камеры наблюдения, их разыскивает полиция.

Трое мужчин вынесли из магазина детское питание стоимостью 28 682 рубля. Подозреваемые то и дело отвлекали персонал, а потом набивали карманы пюре, соками и кашами.

Сотрудники магазина обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Шушарах пресекли хищение 330 литров дизельного топлива.

Фото и видео: Piter.tv