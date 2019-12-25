В Шушарах пресекли хищение 330 литров дизельного топлива

В момент совершения преступления подозреваемые были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Транспортные полицейские пресекли хищение дизельного топлива на железнодорожной станции Шушары. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Было установлено, что 34 и 40-летние петербуржцы, воспользовавшись своим служебным положением, в рабочее время с помощью шланга слили 330 литров горючего в канистры и поместили их в личные автомобили. В момент совершения преступления они были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Следственным отделом в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Ранее на ж/д станции Петербурга поймали 19 нелегалов.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО