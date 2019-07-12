На ж/д станции Петербурга поймали 19 нелегалов

У еще нескольких нашли поддельные бланки документы.

В среду, 12 октября, транспортная полиция и Росгвардия в ходе рейда поймали 19 нарушителей законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Рейд прошел на железнодорожной станции "Санкт-Петербург — Сортировочная — Московская". Сотрудники проверили паспорта у 526 иностранцев. На 14 из них составила протоколы по статье "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". У еще нескольких нашли поддельные бланки документы.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении 5 иностранцев по статье 327 УК РФ ("Использование заведомо подложных документов"). По этой статье их могут отправить под стражу на срок до шести месяцев.

Ранее бизнесмен прописал в квартире в центре Петербурга 810 иностранцев. При этом местоположение этих иностранцев неизвестно.

Фото: Piter.tv

